Lazio, Sarri sulla squadra del futuro: "Siamo a un bivio: Europa oppure..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si è nascosto Maurizio Sarri nella conferenza stampa post Lazio-Inter. Il tecnico ha sottolineato come la società in questo momento si trovi davanti a un bivio con la necessità di scegliere quale strada intraprendere. Da una parte il ritorno in Europa e dare quindi continuità al ciclo attuale, dall'altra quella di azzerare tutto e ricominciare con una squadra di profili giovani su cui plasmare la Lazio che verrà: "A livello societario penso che la scelta sarà tra andare a caccia di un posto in Europa o di aprire un nuovo ciclo con i ragazzi più giovani, questa per me è un'ipotesi ovviamente".