Lazio, Sarri tiene in ansia i tifosi. Il tecnico è insoddisfatto perché...

È un Sarri silenzioso quello visto ad Auronzo. Il tecnico, mai come in questo ritiro, è stato minimale e poco loquace. Come scrive il Corriere dello Sport, a causare il malessere del mister ci sarebbero alcune incomprensioni di mercato con Lotito. Dopo l'addio di Tare, l'allenatore si sarebbe aspettato maggiori poteri in sede di calciomercato, cosa invece non avvenuta, con Lotito che, nell'insolito ruolo di presidente-manager, ha relegato Sarri a semplice direttore d'orchestra.

Due le principali richieste di Sarri in questo calciomercato: Zielinski e Berardi. Se per il primo Lotito ha provato a convincere ADL con una proposta ritenuta insufficiente dal Napoli, per il secondo i biancocelesti non ci hanno mai realmente provato date le esose richieste del Sassuolo. Al loro posto, sembra siano destinati ad arrivare Kamada e Zakharyan. Ma, se il giapponese è un nome condiviso tra presidente e allenatore non si può dire la stessa cosa del russo, che proprio non convince l'ex Juve.

Ecco perché Sarri non lesina di far trapelare la sua forte insoddisfazione. Le voci preoccupano i tifosi e lui, come del resto fatto nelle ultime due stagioni, non manca di minacciare le dimissioni, anche se soltanto per scuotere l'ambiente. Del resto, anche a Sportitalia avevo detto di aver pensato all'addio dopo aver raggiunto il secondo. Ma alla Lazio si trova bene e quindi, per il momento, ha desistito.