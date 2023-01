Lazio, Sarri tra blackout e panchina corta: le sue idee

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa spiegando la sconfitta della sua Lazio contro il Lecce. Il mister ha parlato dei blackout che spesso colpiscono i biancocelesti e ha anche risposto a chi ipotizzava che le riserve non fossero all'altezza dei titolari. Ecco le sue parole:

BLACKOUT - "Ce lo chiediamo da un anno e mezzo cosa succede in certi momenti. Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, poi qualche avvisaglia era arrivata alla fine del primo tempo. Ci eravamo abbassati troppo senza concedere molto. Il secondo tempo abbiamo scatenato noi la reazione del Lecce. Una partita che è iniziata con un alto livello qualitativo è finita con un basso livello mentale. Quest'anno avevamo ridotto questi momenti, ma evidentemente guariti non siamo".

PANCHINA CORTA - "Secondo me Marcos Antonio è entrato bene, ci ha dato palleggio quando non ne avevamo più. In quel momento della partita in panchina serviva Messi vista l'inerzia della partita. Mettere la croce addosso su questi ragazzi entrati non è il caso".

