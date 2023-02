Lazio, Sarri vanta un primato con la Sampdoria: ecco di quale si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri nel corso della sua carriera ha incontrato la Sampdoria in 13 occasioni. Il trend generale è super positivo: nove vittorie, completano tre pareggi e una sola sconfitta. In termini di successi, ha lo stesso score contro il Bologna. Come si evince da questi numeri, solo contro queste due squadre ha conseguito il maggior numero di vittorie in Serie A.

