Lazio, Sarzanini: "Quanto ci è mancato un calciatore come Frattesi"

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Il giornalista Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare dell'exploit di Davide Frattesi, sbocciato definitivamente con la maglia della Lazio, ma anche con quella dell'Italia. Di seguito le sue parole:

"Frattesi sta attraversando il suo momento di grande esplosione, oltre a essere protagonista con la Lazio è anche protagonista in nazionale, chi lo avrebbe mai detto? È un giocatore anche dal livello tecnico superiore rispetto a tutti i compagni alla Lazio, col massimo del rispetto per Zaccagni e i compagni, ma questo ragazzo è stato protagonista anche in Champions League, è uno che fa la differenza. Quanto ci è mancato un calciatore così, uno che nei momenti di difficoltà riesce a trascinare tutto il gruppo, mi ricorda l’ultimo Di Canio. Chiaramente quello che sta succedendo in classifica sta aiutando lui e la squadra, però in lui rivedo quella voglia di rivalsa che era mancata. Le critiche verso Gattuso non erano fatte a prescindere, ma semplicemente perchè arrivava con un curriculum da allenatore non da Lazio, era stato esonerato ovunque è andato".