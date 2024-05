Lazio - Sassuolo, Anderson a LSC: "Voglio godermi ogni secondo. Tudor? Spero che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Sassuolo, sono arrivate le parole di Felipe Anderson a Lazio Style Channel: "Proverò a godermi ogni secondo della partita, soprattutto da quando indosserò, qui per l'ultima volta come calciatore, la maglia della Lazio. Scenderemo in campo insieme con tutti i tifosi, che ci supporteranno ancora una volta. Voglio godermi ogni secondo. È sempre più importante la vittoria della squadra, è per quello che lottiamo".

"Oggi è una giornata speciale, ma sappiamo che dobbiamo essere concentrati sui tre punti. Sarà molto difficile, il Sassuolo ha dimostrato tante volte - soprattutto in questi anni - che è una squadra forte, anche se sta vivendo un momento difficile. Sarà una bella giornata, ma dobbiamo vincere. Tudor? Tutto quello che lui vuole portare, insegnarci, dare è per il bene della Lazio. Gli auguro tutto il bene per il prossimo anno. Lo ringrazio perché mi ha dato fiducia dal primo giorno, ha parlato sempre bene di me, ho provato a dare tutto sempre. Spero che lui sia l'uomo giusto".

