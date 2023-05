Lazio - Sassuolo, Dionisi: "A Sarri piace Berardi? A me, invece..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato di Serie A si avvia verso la sua conclusione, questa sera la Lazio e il Sassuolo si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida valevole per la trentreesima giornata di Serie A. Intervenuto ai microfoni del Messaggero, l'allenatore neroverde Alessio Dionisi ha presentato la partita, esprimendosi anche sul futuro di Berardi e Frattesi, profili accostati alla Lazio in queste settimane:

"A Sarri piacciono Berardi e Frattesi? Anche a me, siamo in due. Al sottoscritto pure Milinkovic e Zaccagni (ride, ndc). Chi è pronto per il salto in una big? Non faccio campagna pubblicitaria. Abbiamo giocatori bravi, come i citati Berardi e Frattesi che non sono gli unici per potenzialità. Tutti hanno bisogno di fare un percorso giusto per arrivare pure a livello di mentalità, vedi Raspadori. Il mio futuro a Sassuolo? Perché no? A oggi non so rispondere, la stagione è in corso. Non abbiamo ancora parlato, ci incontreremo per confrontarci".

COME SI FERMA LA LAZIO - "Serve una combinazione di cose, sulla carta loro sono favoriti. Dovremo cercare di fare la nostra partita quando si potrà fare, e non subirla. Non puoi vincere individualmente, ci vuole la prestazione corale e potrebbe non bastare, in una gara che reputo stimolante. Ricordo che al Mapei Stadium fu equilibrata e decisa da situazioni".