Lazio - Sassuolo, l'ultima di Felipe Anderson: Marusic gli cede la fascia di capitano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Applausi scroscianti all'Olimpico per l'ingresso in campo di Felipe Anderson. È l'ultima gara del brasiliano con la maglia della Lazio (151 partite consecutive), visto che a giugno lascerà la Capitale a parametro zero per tornare in Brasile. Per l'occasione, dopo essersi sistemato sulla trequarti, Marusic è andato a consegnargli la fascia di capitano. Un gesto significativo per uno giocatori simbolo delle ultime stagioni della società biancoceleste.