Lazio - Sassuolo, la società esulta: "Avvicinati un po', poi vedrai" - VIDEO

La Lazio batte il Sassuolo, mantiene il secondo posto e fa un altro passo verso la qualificazione in Champions League. Una vittoria pesante quella dei biancocelesti, sudata e ottenuta con carattere e personalità. La società ha festeggiato il giorno dopo con un video emozionale sulle note di Come a Little Closer dei Cage The Elephant. Il contenuto, condiviso su tutti i social del club, parte dalle parole di Sarri dopo la sconfitta con l'Inter in cui il mister aveva detto di no al ritiro e aveva aggiunto che essere così in alto a questo punto della stagione è ben oltre le più rosee previsioni. Ora sta ai suoi ragazzi chiudere al meglio e ieri è arrivata la prima risposta. "Avvicinati un po', poi vedrai" è la didascalia del video da vedere tutto di un fiato.