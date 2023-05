Lazio - Sassuolo, tutti i numeri dei precedenti: il dato curioso sui gol nel recupero

Fonte: tuttomercatoweb.com

Negli ultimi 3 incroci chi ha conquistato l’intera posta in palio l’ha fatto con un 2-1. Nel 2019-2020 ci riuscì il Sassuolo. Nel 2020-2021 e nel 2021-2022 c’è scappata la doppietta della Lazio.

Non solo.

Su 9 incroci all’Olimpico e in Serie A la vittoria col punteggio di 2-1 oppure 1-2 è stata vista per 4 volte dagli spettatori. In sostanza 1 match ogni 2 disputati.

Il bilancio dei 9 precedenti strizza l’occhio ai padroni di casa in vantaggio per numero di affermazioni, 6-2, e marcature, 21-14, mentre c’è solo 1 segno X. Pareggio arrivato, tanto per cambiare col 2 nel punteggio, 2-2.

All’andata fu 2-0 per i biancocelesti: Zaccagni su rigore al 48’ del primo tempo, Felipe Anderson al 94’.

In questo torneo la squadra di Sarri ha marcato 6 reti negli extra time dei due tempi. Gli stessi di quella di Dionisi.

Lazio con 61 punti (18V – 7X – 7P con 50Gf e 24GS), 30 dei quali all’Olimpico (9V – 3X – 4P con 25GF e 14GS). Viene da 2 sconfitte di fila, contro Torino e Inter. Fra l’altro quest’ultima dopo essere andata in vantaggio 1-0. Se esistesse la regola del golden gol in Serie A (la prima rete segnata sancisce il termine immediato del match), la Lazio sarebbe prima in classifica a quota 78 punti. Sassuolo che si trova a quota 43 (12V – 7X – 13P con 40GF e 47GS), di cui 16 lontano da Reggio Emilia (4V – 4X – 8P con 19GF e 30GS). Lo scorso turno ha vinto in rimonta contro l’Empoli ritrovando i gol del suo giocatore simbolo, Berardi (doppietta per il fantasista calabrese).

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

9 incontri disputati

6 vittorie Lazio

1 pareggio

2 vittorie Sassuolo

21 gol fatti Lazio

14 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A ROMA

Lazio-Sassuolo 3-2, 25° giornata 2013/2014

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

Lazio-Sassuolo 2-1, 31° giornata 2021/2022