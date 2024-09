Lazio, Scalera su Castrovilli: "Può rilanciarsi. Ci ho parlato in estate e..."

Ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato Giuseppe Scalera, ex compagno di Gaetano Castrovilli ai tempi del Bari. In particolare si è espresso sull'addio alla Fiorentina in estate del trequartista e del suo arrivo alla Lazio, in vista della gara di questa domenica. Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Castrovilli con la maglia della Lazio? Vederlo sarà strano perché ero abituato in viola. Ma per lui la Lazio può essere un trampolino per rilanciarsi dopo gli infortuni, sono contento che possa provare a prendersi questa rivincita. Si parla di un ragazzo molto sensibile e un po' di emozione c'è sempre. Per lui e per me Firenze è stata una seconda casa perché ci ha accolto: credo che l'emozione si farà sentire".

"L'ho sentito in estate, nel momento in cui non si sapeva quale sarebbe stata la sua destinazione. Gli ho augurato buona fortuna al di là di tutto, perché il nostro legame va al di là dei colori che scegliamo di seguire. Gli faccio un ulteriore in bocca al lupo per domenica, magari gli riscrivo in questi giorni... L'addio alla Fiorentina? Nel calcio ci sono tanti fattori, non sempre dipende solo da una persona. Aveva una situazione particolare dopo l'infortunio e con la scadenza, ci sono tanti fattori che condizionano una scelta ma credo che alla fine l'addio fosse la scelta giusta. L'unica cosa è che è un peccato sia accaduto ma certi amori fanno giri immensi e poi... Chi lo sa".