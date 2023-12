Lazio, Scarnecchia avvisa l'Inter: "Vincere questa sera..."

TUTTOmercatoWEB.com

Questa sera la posta in palio per Inter e Lazio sarà molto alta. Entrambe le società ambiscono ai tre punti seppur con motivazioni molto diverse. Se per i biancocelesti, infatti, vincere diventa fondamentale per rialzarsi e aggiustare la classifica, per l'Inter è importante per allungare sulla Juve. Proprio in questi termini si è espresso ai microfoni di Radio Sportiva, in merito al match dell'Olimpico, l'ex allenatore Roberto Scarnecchia:

"L’Inter è una squadra che, in questo momento, sta macinando veramente forte. Se fa risultato con la Lazio oggi è chiaro che prende ancora più spazio rispetto alle inseguitrici e comincia a essere difficile".