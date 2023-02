Lazio Sci, è festa grande: che impresa per Raffaella Ghirarduzzi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Grande gioia per la Lazio Sci. Merito di Raffaela Ghirarduzzi, romana di nascita, che ai Campionati Italiani Master di Corno alle Scale si è aggiudicata i titoli italiani di slalom speciale e combinata, oltre all’argento nel gigante della categoria D5. Non si tratta però di una novità assoluto per la sciatrice biancoceleste che ai Mondiali di Cortina del 2021 aveva conquistato due argenti, slalom e gigante. Ma una vera campionessa non può accontentarsi di arrivare seconda e a tal proposito ha dichiarato: "L’argento nel gigante non mi aveva soddisfatta, sono arrivata stanca ma decisa a rifarmi tra i pali stretti su un tracciato adatto alle mie caratteristiche. Questo doppio successo mi dà la carica giusta e l’entusiasmo per i mondiali in programma in Austria a fine marzo". Dunque, ulteriori tasselli che vanno ad impreziosire una carriera straordinaria in cui bisogna annoverare i successi ottenuti nel motociclismo, il suo primo amore, dove ha vinto la categoria esordienti 600 stock femminile e il titolo di campionessa regionale velocità.