Lazio, Sconcerti: "Buona partita con la Samp, ma i biancocelesti fanno troppa fatica sotto porta"

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, ha commentato così il pareggio della Lazio contro la Sampdoria: “Roma e Lazio hanno fatto pareggi diversi perché i biancocelesti sono stati superiori alla Sampdoria, questo però non significa che non abbiano meritato il pareggio. Per me alla fine il risultato è corretto. Non mi è dispiaciuta la Lazio anche se al di là di Immobile fatica a trovare la porta e la Sampdoria dietro alle prime cinque/sei è la più forte insieme al Torino”.