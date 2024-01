Lazio | Sedici anni fa l'arrivo di Radu, l'omaggio social: "Il primo passo nella storia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono passati 16 anni da quel 28 gennaio quando Stefan Radu è diventato ufficialmente un calciatore della Lazio. Arrivato nella sessione invernale di calciomercato del 2008 ha subito rubato i cuori dei tifosi per la sua determinazione in campo e per l'attaccamento alla maglia mostrata fin dalla prima volta in campo. Con quell'aquila sul petto ha vissuto gli anni più belli della sua carriera, ricca di momenti indimenticabili, come la vittoria della Coppa Italia nella finale contro la Roma nel 2013. In questa data così emblematica il club ha voluto omaggiare così sui social l'eterno numero 26 biancoceleste: