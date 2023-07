Lazio, Semplici: "Questo prenderei da Sarri. Lazzari? Con lui ho..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Oltre a Hysaj, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto anche Leonardo Semplici. Il tecnico ha analizzato la stagione dei biancocelesti che si è conclusa, esprimendo le aspettative su quella che sarà. Senza dimenticare Maurizio Sarri e la sua vecchia conoscenza, Manuel Lazzari. Queste le parole: "Sono appena arrivato, è presto per un giudizio. È una squadra di valori, ha una stagione importantissima non solo in campionato, ma anche per la Champions. Mi auguro che possano confermare quanto fatto in quella passata. Credo che con il lavoro del mister sia cresciuta tutta la rosa, i risultati sono la testimonianza di questo cammino. Credo dopo la partenza di Milinkovic, ci sia da sistemare il mercato. Penso che possa ancora crescere e confermarsi ai livelli del passato"

"Sarri? Sicuramente la qualità del gioco che esprime, ha dei dettami ben precisi e molto bravo a esaltare queste qualità. Giocatori tecnicamente e fisicamente importanti che riescono a esaltare la mentalità che il mister cerca di trasferire. Cosa prenderei da lui? Ringrazio Maurizio per gli aggiornamenti, ha tanta esperienza e sicuramente dove è andata ha sempre fatto bene. Ognuno è giusto che abbia la sua personalità e le sue idee, fa sempre piacere vederlo allenare"

"Calcio italiano? Sicuramente lavoriamo in maniera diversa. Ci stiamo rilanciando anche nelle coppe, con le idee. Bisogna partire da un’organizzazione anche impiantistica, rispetto agli altri campionati, diversa. Ci vuole lavoro tecnico tattico, mi piacerebbe vedere tanti ragazzi italiani che ci sono. Ci sono le opportunità, bisogna crederci e dargli fiducia. Prendersi i rischi di far giocare questi ragazzi. Sono convinto che il calcio italiano possa migliorare"

"Lazzari? Con Manuel ho un rapporto particolare, ha fatto un cammino straordinario che si è meritato"

