Lazio, Sensini su Castellanos: "Perfetto per il gioco di Sarri. Credetemi..."

RASSEGNA STAMPA - La Capitale è pronta ad esultare con la Taty Mask. Solo ieri sera infatti è finalmente arrivato il nuovo acquisto della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove Sarri sta svolgendo il ritiro pre campionato. Risolte le pratiche burocratiche legate al visto, Taty Castellanos fa ufficialmente parte della squadra. L'attaccante argentino, pagato circa 15 milioni di euro dal New York City, è l'unico colpo chiuso finora e, Nestor Sensini, campione d'Italia nel 2000, ha pochi dubbi sul suo valore che ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha dichiarato: «È un buonissimo innesto, per caratteristiche è perfetto per il gioco di Sarri». Non solo, nel corso dell'intervista ha rivelato che in Sudamerica ha giocato molto poco, mentre è negli Stati Uniti che è andata alla grande per Taty. Decisiva la trattativa, poi saltata con il River Plate: Gallardo aveva un debole per lui e, secondo Sensini, questo vuol dire che Castellanos ha un ottimo potenziale.

PARAGONE A LAUTARO MARTINEZ - L'ex campione d'Italia ha poi detto la sua sul paragone che va avanti con Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. In tal senso, Sensini ammette che per lui, il confronto non c'è, prima deve dimostrare le sue qualità in Italia. Lui lo sa bene, Castellanos è uno che attacca la profondità, segna e che anche in fase di non possesso, lotta fino all'ultimo. Per questo, per lui, Taty si può inserire subito ed è addirittura un vantaggio giocare in una squadra così.