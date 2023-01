Lazio, senti Brocchi: "Per andare in Champions serve..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio l'ex calciatore biancoceleste Cristian Brocchi ha parlato della lotta Champions che è diventata decisamente avvincente con sei squadre in quattro punti. Un equilibro da cui a suo modo di vedere si può emergere in questo modo: "Vedo la Lazio come le altre squadre che stanno lottando per raggiungere un obiettivo. Le prime sette sono quelle che sulla carta ad inizio stagione erano state pronosticate in quelle posizioni. La differenza sta nello sbagliare il meno possibile. L’obiettivo lo raggiungerà chi farà meno errori da qui alla fine del campionato". Poi si è lasciato andare ad una battuta sul compianto Mihajlovic: "Ha dato molto al mondo nel calcio soprattutto da un punto di vista umano. Ho avuto la fortuna di conoscere Sinisa, era una persona di grandissimo valore. Un aspetto che viene anche prima del calciatore e dell’allenatore. Ecco perché tutti gli volevano bene e hanno speso belle parole per lui".