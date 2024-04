Lazio, senti Capello: "Tudor può ancora ambire alla Champions. Ma deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ha scelto le colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello per dire la sua in merito alla corsa Champions. L'ex calciatore e allenatore tra le tante di Milan e Roma, ha inserito anche la Lazio in un rush finale in cui è sicuramente svantaggiata ma che ha detta sua si potrebbe riaprire con il derby. Battendo i rivali nella stracittadina, secondo il tecnico, la squadra di Tudor riaprirebbe degli spiragli che fino a poco tempo fa sembravano impossibili:

"Roma, Atalanta e Lazio possono giocarsi le proprie chance" - scrive sulla rosea - "Il prossimo turno con il derby di Roma dirà molto in questa chiave: sarà una partita decisiva per entrambe, per la Lazio una specie di “dentro o fuori. Tudor ha l’obbligo di vincere se vuole continuare ad ambire ai primi posti. Per potersi rimettere in gioco deve necessariamente rallentare gli avversari. Non ha altre strade: tre punti nel derby e poi mantenere il ritmo. La squadra che ho visto in campionato contro la Juventus mi è piaciuta, la versione slegata di Coppa Italia molto meno. Alla Lazio mancano punti, probabilmente è venuto meno qualcosa a livello di gruppo perché le scelte dell’allenatore non sempre sono state condivise".

LA ROMA - Da ex Capello si è espresso anche sulla Roma, individuando il motivo del pareggio contro il Lecce. Conoscendo bene l'ambiente giallorosso, questo ha avuto l'impressione che, dopo gli ottimi risultati, la squadra si sia adagiata pensando di essere troppo più forte degli altri. Un errore - spiega - che è facile da commettere, ma difficile da correggere. I giallorossi, però, hanno secondo lui l'uomo giusto in panchina: "Daniele, che ne conosce perfettamente i meccanismi, potrà trovare l’antidoto. La Roma vista contro il Lecce non è stata la stessa che si è espressa nelle partite precedenti, l’esito non dipende dal valore degli avversari: nelle settimane scorse aveva battuto altre squadre dello stesso livello".