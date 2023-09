Lazio, senti Donadoni: "In lotta per lo Scudetto? Mi auguro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non è stata la partenza che tutti si aspettavano in casa Lazio. Due sconfitte iniziali contro Lecce e Genoa, poi il trionfo a Napoli per scacciare via le paure di un inizio di campionato a dir poco difficile. Ora la squadra di Sarri si è rimessa in carreggiata, il prossimo appuntamento contro la Juventus sarà una prova del nove, ma le carte in regola per fare bene ci sono. A credere nei biancocelesti è anche l'ex allenatore Roberto Donadoni. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Italpress, ha spiegato come la Lazio, seppur un gradino sotto le favorite, può rientrare nella lotta Scudetto:

"Le squadre che si giocheranno lo scudetto sono Inter, Napoli, Milan e Juventus perché, almeno sulla carta, hanno qualcosa in più. Mi auguro si aggiungano anche Atalanta, Roma e Lazio ma vedo queste squadre un gradino sopra, se non di più, sopra le altre. Mi auguro di vedere una bella lotta e che si possa godere di un bello spettacolo".