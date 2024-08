Lazio, senti Giordano: "Punto su Nuno Tavares. Tchaouna deve crescere..."

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. In particolare si è soffermato su diversi singoli biancocelesti dopo l'esordio contro il Venezia in campionato. Queste le sue parole.

"Io punto tanto su Nuno Tavares, se sta bene fisicamente porta delle qualità che ci sono sempre mancate sul terzino sinistro. Pellegrini in questi due anni non è mai esploso in modo definitivo. Gli altri nuovi bene o male li conosciamo. Tchaouna? Con Noslin e Isaksen è una bella lotta, la competizione va a vantaggio della squadra. Credo che abbia delle potenzialità importanti, ha giocato spesso anche nelle giovanili della Francia. Deve crescere piano piano, deve avere la possibilità di giocare e di sbagliare. Ci vuole l'equilibrio giusto da parte di Baroni. In ogni ruolo la Lazio è molto coperta, c'è quasi troppa abbondanza e non siamo abituati (ride, ndr.). Castellanos? Ha buone qualità, la chiamata dell'Argentina gli può dare ulteriore slancio. Ha caratteristiche diverse rispetto a Immobile, può fare dei campionati interessanti".