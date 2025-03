Lazio, senti Gregucci: "Sta facendo cose importanti, merito di Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato l'ex calciatore Angelo Gregucci, che tra i tanti temi si è espresso anche sulla stagione della Lazio. In particolare ha parlato del percorso fatto fin qui dai biancocelesti e del lavoro di Baroni in panchina. Queste le sue parole: “La stagione è in linea con gli obiettivi importanti. Era partita con grande scetticismo, invece poi è decollata con grande entusiasmo, per merito di Baroni, della squadra, della società che rimane competitiva al netto di chi spende 100-150 milioni. La Lazio sta facendo cose importanti. E’ vero che è in leggera difficoltà, ma dovrà trovare gli elementi necessari per il rush finale. Perché in poche settimane si giocherà l’accesso alla semifinale di Europa League ed il quarto posto. Se passasse il turno, sarebbe una stagione importante, poi se arrivi nono ed esci ai quarti una piazza come Roma non ti perdona. Ma i biancocelesti non fanno sempre i quarti in Europa e dunque già sta facendo cose straordinarie. Non dimentichiamo che è arrivata prima nella fase a gironi”.