Lazio, senti Manfredonia: "Baroni indiscutibile. E sull'Europa League..."

Marco Baroni in discussione? Non per Lionello Manfredonia che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto sul percorso del tecnico fiorentino, indicando l'Europa League come percorso più accessibile nel finale di stagione.

"Baroni non si può mettere in discussione. Ha fatto uno strepitoso girone d'andata, gli acquisti non sono stati fenomenali e nonostante tutto è nelle prime posizioni. Ci sta un calo nella seconda parte ma Baroni ha sempre dimostrato di fare bene, anche a Roma, in una città difficile per le pressioni che ci sono. L'EL mi sembra più accessibile, visto che non incontra una squadra fenomenale. In campionato ha il derby e altre partite importanti. Il derby sarà decisivo, perché se vinci la gente si dimentica del girone di ritorno, altrimenti è peggio. Baroni va lasciato tranquillo, nel modo di fare mi ricorda Maestrelli, ma lui aveva dei campioni in squadra, lui noi".