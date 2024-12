Lazio, senti Mattei: "Tanti infortunati? Ecco cosa deve fare Baroni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Mattei tra mercato e infortunati. La Lazio negli ultimi giorni è stata colpita dai problemi di Vecino, Pedro e Noslin. A breve aprirà la sessione invernale di gennaio, la società biancoceleste potrebbe aiutare Baroni per avere a disposizione una rosa più lunga e completa. Proprio riguardo questo argomento si è espresso il giornalista di fede laziale ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole: "Rovella ha retto finora, lui e Guendouzi sono il motore della squadra. Due giocatori non possono reggere un intero campionato, inevitabilmente può esserci un calo, l’alternativa può esserci in panchina. Speriamo che la Lazio per Natale riceva una centrocampista in regalo da parte del Presidente Lotito. In attacco sono stati colpiti due giocatori che avrebbero fatto comodo. Baroni dovrà fare di necessità virtù, quando dico che lui è il vero segreto di questa squadra è per questo. Non si parli poi di imponderabile, gli incidenti di percorso fanno parte di una stagione".