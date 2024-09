Lazio, senti Oddi: "Troppa fatica in difesa, ma sono ottimista. Vi spiego"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, che ha espresso il suo pensiero sul momento attuale della Lazio. In particolare si è soffermato sull'assetto difensivo di Baroni, che ancora fa fatica. Queste le sue parole: “La Lazio deve crescere a livello difensivo, stiamo facendo fatica e l’assenza di Gila può avere un peso. Alcuni dei nuovi giocatori stanno cercando far vedere che hanno carattere. Con il Milan la reazione c’è stata, devo dire che sono ottimista ma in attesa di capire meglio questa squadra. La vedo nelle prime sette, può spingersi anche fino al quinto posto. Ci sono giocatori che devono ancora adattarsi alla nuova realtà. Anche le altre squadre hanno dimostrato di essere in una fase di rodaggio. Sarà necessario capire quanti dei calciatori in rosa potranno fare i titolari”.