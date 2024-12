Lazio, senti Orsi: "Inzaghi non ha mancato di rispetto a nessuno!"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Lazio - Inter è scoppiata la polemica su Simone Inzaghi e sul suo comportamento durante i sei gol dei nerazzurri. Sulla vicenda ai microfoni di Radio Radio è intervenuto l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, che ha espresso il suo pensiero. Secondo lui il tecnico non ha colpe, anzi. Questo è ciò che ha detto: "Il rispetto nel calcio si dimostra in un altro modo, non certo fermandosi o dicendo alla squadra di non segnare più. Inzaghi non ha mancato di rispetto a nessuno e non ha rinnegato il suo passato alla Lazio. Inzaghi non ha colpe, ma ha il merito di aver vinto una partita in quel modo".