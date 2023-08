Lazio, senti Rizzolo: "La squadra non è al top. Ieri Kamada sembrava..."

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio, che anche contro il Genoa non è riuscita a portare a casa la vittoria. Stagione già compromessa o semplici incidenti di percorso? Ai microfoni di Lazio Style Radio ha detto la sua il tecnico Antonio Rizzolo. Queste le sue dichiarazioni: “Secondo me è ancora presto per poter dare giudizi categorici sulla Lazio. È normale che le cose non vadano ancora alla perfezione. Sul campo ieri si è vista una squadra che è partita male e che si muoveva poco. Siamo mancati dal punto di vista del movimento corale, si è vista una squadra che non era al top. Sulle fasce si è fatto poco e qualche giocatore ancora non si è inserito nei meccanismi. Kamada sembrava un pesce fuor d'acqua. Probabilmente risente dei nuovi meccanismi, ha bisogno di tempo per ambientarsi. In partite come quella di ieri l'assenza di un lottatore come Milinkovic è chiaro che si farà sentire. Ma dobbiamo purtroppo rassegnarci. Non è stata la partita che ci aspettavamo, ma è inutile adesso fare processi. Luis Alberto in questo momento può fare tutti i ruoli al centrocampo, anche il play. È una squadra che ieri ha palesato qualche difficoltà, fare zero punti in due partite però non è facile da far digerire alla piazza, soprattutto visto le due partite che ci attendono”.