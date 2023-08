Lazio, senti Salomone: "Zielinski? Non ha ancora firmato il rinnovo e..."

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Sconfitta che brucia quella subita ieri dalla Lazio, che ha perso per 3-0 in amichevole contro l'Aston Villa. Complice la preparazione più avanzata degli inglesi, i biancocelesti sono incappati in un incidente di percorso nella loro marcia di avvicinamento all'avvio del campionato. A dare soddisfazioni in questo momento al mondo Lazio è il mercato, con i colpi Kamada e Isaksen ormai in dirittura d'arrivo e uno Zielisnki che potrebbe clamorosamente tornare di moda. Proprio di questi temi ha parlato il giornalista Luigi Salomone ai microfoni di RadioRadio. Queste le sue parole: “Sconfitta con l'Aston Villa? La Lazio è molto indietro dal punto di vista fisico. L'anno scorso è accaduta più o meno la stessa cosa quando prese quattro gol in amichevole contro il Genoa. Sulla partita di ieri non mi concentrerei tanto, non è una sconfitta rilevante, anche se potrebbe essere un campanello d'allarme visto che la Serie A è alle porte. Ci sono però molte buone notizie, dato che è arrivato Kamada, e si avvicina anche Isaksen, benché bisogni limare ancora gli ultimi dettagli. Per quello che riguarda il centrocampista, la Lazio insiste per Ricci, ma Cairo gioca come sempre al rialzo. Potrebbe tornare di moda a questo punto il nome di Zielinski, ma in quel caso Sarri dovrebbe cambiare sistema. Le idee del mister sono imperscrutabili, non sappiamo mai cosa abbia in mente. Zielinski resta un calciatore in scadenza, non ha rinnovato e quindi più ci avviciniamo al 31 agosto e meno vale il suo cartellino”.