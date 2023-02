Lazio, senti Zauri: "La qualificazione in Champions passa da..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Lazio Style Radio l'ex capitano della Lazio ha parlato della partita di stasera tra Lazio e Sampdoria. Essendo un doppio ex oltre a fare il punto sui biancocelesti ha analizzato anche la travagliata stagione dei blucerchiati. Ecco le sue considerazioni in merito.

SAMPDORIA - "La società sta vivendo un dramma dopo le vicissitudini di Ferrero. Non è mai arrivata la svolta nonostante diverse buone prestazioni. Purtroppo le possibilità di salvezza ad oggi sono realisticamente poche".

MATCH - "Probabilmente la Samp avendo tutto e niente da perdere potrebbe aggrapparsi alla forza disperazione, mentre la Lazio deve riprendere la marcia in campionato per arrivare al quarto posto".

CAMPIONATO - "Il Napoli ha proposto il miglior calcio del campionato, mentre le altre hanno giocato un po’ a perderlo lo scudetto. Sarà molto combattuta la lotta per la Champions. Anche l’Atalanta dopo il passo falso di ieri è ancora in corsa e lo sarà fino alla fine".

MILINKOVIC - "Sicuramente il mondiale gli ha tolto qualcosa, ma dal punto di vista dell’impegno non gli si può rimproverare nulla visto che è molto legato all’ambiente. Le fortune della Lazio passano attraverso le sue prestazioni e il suo percorso".

STANKOVIC - "È un allenatore che sta facendo le sue esperienze, ma non era semplice con la Sampdoria. Ha dato una piccola scossa emotiva, ma non poteva fare miracoli. A prescindere da come andrà questo campionato penso che possa essere l’uomo giusto per la ripartenza di un club così glorioso".

IMMOBILE - "Gli attaccanti si giudicano dai gol. Il matrimonio tra Immobile e la Lazio ha dato solo ed esclusivamente gioie. Oggi i biancocelesti grazie ai suoi gol possono tornare a pensare a quel sogno chiamato Champions League".

PARAGONE ROCCHI-IMMOBILE - "Due giocatori molto simili, tatticamente intelligenti e con il fiuto del gol. Sicuramente Immobile vede un po’ di più la porta ma le caratteristiche sono più o meno le medesime".

LOTTA CHAMPIONS - "Non vedo delle favorite per la conquista di un posto in Champions. Ognuna ha i suoi alti e bassi. Andando avanti in coppa sicuramente la Lazio potrà pagare qualcosa, ma anche le milanesi laddove dovessero passare dovrebbero fare i conti con il doppio impegno. Sarà lotta aperta fino all’ultimo".

PELLEGRINI - "Mi piacerebbe vedere il suo impatto con la Lazio. Starà a lui cercare di trovare quella continuità che non è riuscito ad avere finora in carriera visto che le qualità di certo non gli mancano".