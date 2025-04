Lazio, senza Castellanos non sei più pericolosa: i numeri lo confermano

TUTTOmercatoWEB.com

Questa sera il Taty Castellanos torna tra i convocati della partita tra la Lazio e l’Atalanta. L’attaccante argentino sarà a disposizione di Marco Baroni che, a meno di situazioni particolari, potrebbe decidere di rimandare il suo impiego a giovedì onde evitare nuova ricadute come quella già avuta contro il Viktoria Plzen, che gli è costata l’ultimo mese di stop e che complicherebbero ulteriormente il finale di stagione della Lazio. Baroni, d’altronde, ha bisogno di Castellanos. In questa stagione l’attaccante argentino si è rivelato un giocatore fondamentale nel gioco biancoceleste, per la sua capacità di legare i reparti, di aprire gli spazi ai compagni, ma anche di servirli e mandarli in porta quando necessario.

TATY MEGLIO DI LAUTARO - Nonostante non sia un bomber di razza, in questa stagione Castellanos si è rivelato fondamentale per la produzione offensiva della Lazio anche grazie a,le numerose occasioni da rete create. A confermarlo sono i numeri. Non solo, infatti, Castellanos ha segnato 12 gol e servito 8 assist (20 gol complessivi) in 31 presenze, ma è anche il migliore della Lazio e del campionato per conclusioni verso lo specchio avversario. L’ex Girona, infatti, nel campionato attualmente in corso ha centrato 34 volte la porta registrando il quarto miglior dato della Serie A alle spalle della top-3 composta da: Kean(38), Krstovic (37) e Nico Paz (35). Ma anche davanti al connazionale Lautaro Martinez (32).