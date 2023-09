Lazio, Sepe punta la Juventus: e un ex biancoceleste scherza... - FOTO

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Lazio, big match della quarta giornata di Serie A. Ultimi allenamenti in programma per Sarri e Allegri prima di mandare in campo i migliori undici a disposizione. A Formello, il Comandante ha riabbracciato i nazionali e adesso ha tutto il gruppo a disposizione. Chi sarà sicuramente in campo per i capitolini è Ivan Provedel, sempre più sicurezza della Lazio. A coprirgli le spalle il vice Luigi Sepe che si accomoderà in panchina, pronto a subentrare alla prima emergenza. Il portiere campano ha tanta voglia di mettersi in mostra, lo ha dimostrato con una foto postata sui social durante una seduta di allenamento. Tra i commenti è arrivato quello speciale del suo amico ed ex compagno a Salerno Antonio Candreva. L'ex biancoceleste ha scherzato così con l'estremo difensore: "Vai giginoooooooo".