Lazio, serata di festa: regalo per il presidente Lotito - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Lazio è ormai alle spalle, con la squadra che sta sfruttando la sosta per le nazionali per l'inserimento dei nuovi acquisti, tutti rimasti a Formello a eccezione di Kamada (impegnato con il Giappone). Per il presidente Claudio Lotito invece non esiste un attimo di pausa: oltre all'impegno profuso in sede di campagna acquisti e sul fronte politico-sportivo, la sua attività in Senato è entrata in una fase importantissima sul fronte dell'elaborazione della nuova legge di bilancio. La Lotito and Friends, l'associazione presieduta da Francesco Ricco che comprende un cospicuo numero di tifosi, ha così sfruttato uno dei momenti di svago per la consegna di un regalo molto gradito al presidente: la maglia con il nuovo logo, ideato dopo l'elezione a senatore alle scorse politiche. Una cena che ha ricaricato Lotito in vista delle prossime sfide sia in ambito calcistico che politico