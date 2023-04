Lazio, Sereni: "Champions? Non solo. Se fossi nei biancocelesti punterei..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Doppio ex della partita tra Lazio e Torino, in programma sabato 22 aprile alle 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste, come riportato nel match program, il portiere Matteo Sereni:

Un uomo tutto d'un pezzo, sinonimo di resilienza. Un portiere con caratteristiche simili a una 'via di mezzo tra Peruzzi e Pagliuca'. Matteo Sereni vive la sua seconda vita con una meritata e ritrovata serenità, dopo la battaglia legale, basata sulle false accuse dell'ex moglie che gli aveva inizialmente revocato la potestà genitoriale.

"Ne sono venuto fuori con giustizia e amore, dopo essermi chiuso in me stesso. Non auguro a nessuno quello che ho passato, ho dovuto avere molta pazienza. Ringrazierò sempre mia moglie Stefania e mia figlia Sofia, le mie forze".

Lazio-Torino è anche la tua partita: che ti aspetti?

"Oggi seguo il calcio con molta tranquillità, ma non mi perdo una gara di Champions League. Mi aspetto comunque una bella partita tra due squadre in salute. La Lazio deve continuare a fare bene per prendersi un posto in Champions League. Ti dirò di più: se fossi nella squadra di Sarri, crederei fino all'ultimo allo Scudetto. Sia chiaro, il Napoli ha chiuso da tempo il campionato. Però sai, finché non c'è la matematica...".

La Lazio di Sarri vanta la miglior difesa del campionato, ti aspettavi un impatto così decisivo di Provedel?

"Sarò sincero, non lo conoscevo bene. Ho iniziato a seguirlo solo da quando giocava nello Spezia, è cresciuto molto. Ha saputo sfruttare l'occasione, non era facile, soprattutto in una piazza particolare come Roma. Si è subito integrato, dimostrando di essere un ragazzo serio, con la testa sulle spalle".

Dal presente al passato: è la Coppa Italia del 2004 il tuo ricordo più bello nella Capitale?

"La Coppa Italia mi aiutò a sfruttare al meglio le occasioni, dopo le difficoltà e pressioni iniziali. Trovai infatti un ambiente ostile, con aria di cambiamento. L'anno dopo conquistai invece titolarità e fiducia, iniziando a sentirmi un calciatore a 360°. Ho guadagnato tutto con il lavoro, nessuno mi ha mai regalato nulla. Non le mandavo a dire, forse questo è stato il mio limite. Allenandomi con Peruzzi imparai però a diventare meno esuberante. Per me andare in campo era un divertimento".

Tanti nomi importanti in squadra e Mancini in panchina, quanto sei orgoglioso dello spazio che sei riuscito a ritagliarti?

"Molto, anche perché, come detto, nessuno mi ha mai regalato nulla. Sicuramente era un calcio diverso da quello di oggi, che è molto più fisico. Avevamo campioni in ogni reparto, tanta qualità dalla difesa all'attacco, senza dimenticare il centrocampo. Non posso non citare gente come Favalli, Negro, Stam, Miahjlovic, Couto e Cesaretto (Cesar, ndr). Feci bene, non a caso mi avrebbe voluto anche il Milan per sostituire l'infortunato Dida".

In chiusura: tre anni a Torino, cosa ti hanno dato quelle stagioni in Piemonte?

"Il Toro è stato il continuo di quello che mi ha dato la Lazio. Il calore dei tifosi mi ha esaltato, grazie a loro feci delle stagioni incredibili. Ancora oggi sento l'affetto. Arrivai dopo un periodo di inattività lungo un anno, ero molto carico e voglioso di fare bene".