Lazio, Sergej orgoglio della famiglia Milinkovic: i complimenti di Vanja - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la ‘pennellata’ di ieri, Milinkovic è entrato nella storia della Lazio come lo straniero più prolifico. Traguardo importante per il Sergente, raggiunto in una gara delicata ai fini della corsa Champions. Orgoglio dei tifosi, della società e della sua famiglia. Non poteva non complimentarsi con lui il fratello minore, Vanja. Il portiere del Torino ha condiviso su Instagram il video che il club biancoceleste ha dedicato al serbo, accompagnandolo con un cuore e l’emoticon della stretta di mano.

