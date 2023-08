Lazio, Sergio: "Ecco cosa sta succedendo alla squadra di Sarri. E col Napoli..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riguardo all’imminente match tra Lazio e Napoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Raffaele Sergio, ex calciatore tanto dei biancocelesti (tra il 1989 e il 1992), quanto dei partenopei (tra il 1997 e il 1999).

Cosa sta succedendo alla Lazio di Sarri?

“Ci ho pensato a lungo e una risposta me la sono data. Gli acquisti non sono arrivati per tempo e, inoltre, a livello fisico la squadra non è ancora al top. Dopo la prima sosta per le nazionali, avremo riscontri più certi”.

I biancocelesti patiscono eccessivamente l’assenza di Milinkovic?

“Sicuramente in termini realizzativi, perché in match bloccati come quello contro il Genoa o il Lecce, magari lui ti inventava la giocata. Però, quantitativamente, gli acquisti di Guendouzi e Kamada, sono molto importanti. Ora, con il francese, potrebbe essere tutto un altro sport”.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Napoli?

“Sarà molto dura, perché il Napoli è lo stesso della scorsa stagione, a parte Spalletti. Però la Lazio, solitamente, ci stupisce in queste situazioni. Non darei per scontato nulla”.

Sarri è stato eccessivamente dogmatico in queste prime due giornate?

“Sarri è un maestro di calcio, che porta giustamente avanti le sue idee e concezioni. Ripeto: diamogli tempo almeno fino a dopo la sosta e poi giudichiamo definitivamente”.

L’obiettivo stagionale della Lazio?

“Quello che hanno anche dichiarato: entrare in Champions League. Qualificarsi per la massima competizione europea per il secondo anno di fila, sarebbe il miglior traguardo stagionale”.

