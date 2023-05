Lazio, sette anni dall'ultima sinfonia di Miro Klose in biancoceleste

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Miro Klose è senz'altro uno dei campioni più importanti che ha vestito la maglia della Lazio negli ultimi anni. Il tedesco arrivato a Roma nell'estate 2011 ha portato l'aquila sul petto fino al 2016, per l'esattezza fino al 15 maggio, serata in cui ha salutato i tifosi biancocelesti allo stadio Olimpico nel match contro la Fiorentina. Prima della sfida con i toscani il centravanti dedicò delle parole d'amore al popolo laziale che negli anni lo ha sempre sostenuto e apprezzato. Tornando al match, era l'ultima partita di un campionato decisamente negativo per la Lazio che chiuse all'ottavo posto mancando così la qualificazione alle coppe europee. Nessuna delle due formazioni aveva più nulla da chiedere alla propria stagione e i viola si imposero senza problemi per 4-2. Al vantaggio di Lulic dopo 2' risposero Vecino, Bernardeschi, Tello e ancora Vecino. Una vera e proprio debacle che però fu attenuata dalla rete del tedesco che trasformò il calcio di rigore concesso per fallo di Rodriguez su Lulic. E pensare che non voleva nemmeno batterlo quel penalty visto che non era troppo avvezzo ai tiri dal dischetto. I 30mila accorsi all'Olimpico per salutarlo però invocarono il suo nome e nemmeno un calciatore dal grande temperamento come lui poté esimersi dal calciatlo e trasformarlo senza problemi spiazzando il giovane Lezzerini. Il suo score totale con la maglia della Lazio è di 171 presenze e 64 reti (anche se c'è sempre la diatriba relativa all'autogol di Ferronetti in Lazio-Udinese del 2011) condite dalla vittoria della storica Coppa Italia contro la Roma nel 2013.