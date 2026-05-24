Lazio | Settore giovanile, cambia il responsabile: chi può arrivare
24.05.2026 09:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Una modifica importante nel settore giovanile della Lazio, cambierà il responsabile. Stefano Mattiuzzo lascerà il proprio incarico dopo due anni, e al posto dovrebbe arrivare Tobia Assumma, classe 1979. Salvo sorprese legate ad altre candidature, comunque ancora in piedi, sarà lui il nome scelto dalla società.
Si tratta di una soluzione interna, poiché lo stesso Assumma, nell'ultimo periodo, ha avuto la direzione dell'attività di base del club biancoceleste (in pratica, la scuola calcio). Ad oggi, insomma, resta il nome più accreditato, con l'ufficialità che arriverebbe nel corso del mese di luglio.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.