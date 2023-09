Lazio, si avvicina l'Atletico Madrid: tutti i precedenti con le spagnole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sale la tensione. Allo Stadio Olimpico di Roma presto risuonerà quella musica che i tifosi aspettavano di ascoltare da almeno un decennio. Sugli spalti e gioia e ansia si mescoleranno, lo spettacolo dei tifosi della Lazio sarà garantito. La Juventus è solo l'ultimo ostacolo da superare, poi martedì 19 sarà il tempo della Champions League, sarà il tempo dell'Atletico Madrid. A Roma Simeone tornerà da avversario, nello stadio in cui vinse il folle Scudetto del 2000 e dove fu protagonista di altri grandi vittorie. Rivali per 90', poi di nuovo legati da un amore sempre più forte e duraturo.

I precedenti della Lazio con le spagnole

Quella della Lazio contro l'Atletico Madrid sarà la ventunesima volta che la squadra biancoceleste affronterà una spagnola nella sua storia. Tra Champions ed Europa League sono venti i precedenti totali ma che, purtroppo, non sorridono alla squadra di Sarri. Undici volte, infatti, la Lazio è uscita sconfitta contro un club iberico, solo in quattro occasioni ha ottenuto un pareggio e in cinque la vittoria. Un bilancio negativo che andrà assolutamente ribaltato: il doppio confronto con l'Atletico Madrid, in tal senso, sarà utile anche a questo.

Due precedenti: l'ultima vittoria e il primo incrocio con una spagnola

Basti pensare che l'ultima volta che la Lazio è uscita trionfante da una partita contro una spagnola era il 22 ottobre del 2009. In quell'occasione l'avversario era il Villarreal: battuto per 2-1 grazie alla rete di Zarate e, soprattutto, a quella di Rocchi nel finale, che regalò una grande vittoria in inferiorità numerica. Sempre al 22 ottobre, ma stavolta del 1975, risale invece il primo precedente tra la Lazio e una spagnola. In quel caso la squadra allenata da Corsini perse per 0-3 contro il Barcellona.

La Lazio e Madrid: Real e Atletico, le ultime volte

Rimanendo, invece, in ambito Champions League l'ultimo incrocio tra la Lazio e una spagnola, guarda caso, fu contro i rivali dell'Atletico: il Real Madrid. Allo Stadio Olimpico, il 3 ottobre del 2007, i ragazzi di Delio Rossi, condotti da un super Pandev, riuscirono a strappare un grandissimo pareggio per 2-2. Le cose, però, andarono diversamente in occasione del ritorno al Bernabeu circa due mesi dopo: dove i Blancos si imposero per 3-1.

E l'Atletico? No, non è la prima volta che i due club si incontrano in Europa. Anzi, la tradizione vanta ben quattro incroci, leggermente in favore dei Colchoneros.Il primo incrocio risale al doppio confronto del 1998, valido per le semifinali di Europa League. La Lazio, destinata qualche anno dopo a vincere (quasi) tutto, s'impose per 0-1 in Spagna e ottenne un decisivo 0-0 allo Stadio Olimpico. Un bis che non riuscì a ripetere quattordici anni dopo, ai sedicesimi di finale, della stessa competizione. La squadra di Reja perse entrambi i match contro i rivali spagnoli: il primo per 1-3 i casa, il secondo per 1-0 al Calderòn.