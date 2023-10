Lazio, si avvicina la trasferta al Mapei: il club ricorda l'appuntamento - VIDEO

Manca poco, la Serie A sta per tornare. Nella nona giornata di campionato la Lazio farà visita al Sassuolo, l’appuntamento è per sabato 21 alle 20:45. Il Mapei Stadium sarà una cornice incredibile per il ritorno in campo dei biancocelesti, i tifosi hanno risposto presente mandando, nel giro di poco, sold out il settore ospiti costringendo così la società neroverde a mettere a disposizione altri tagliandi. L’intento è quello di ricreare l’atmosfera dell’ultima volta per portare a casa lo stesso risultato. La società, attraverso i canali social ufficiali, ha suonato la carica: un video che ripercorre alcuni dei momenti più belli delle sfide disputate a Reggio Emilia. Che sia di buon auspicio per quella che verrà.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE