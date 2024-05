Lazio, si fa festa in casa Isaksen: la fidanzata è stata convocata in Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dei convocati della Danimarca per Euro2024, in casa Isaksen si festeggia. Questa mattina la sezione femminile della Nazionale danese ha diramato la lista dei convocati per il doppio confronto con la Spagna, valido per qualificazioni agli Europei del 2025 e tra le ragazze chiamate dal c.t. Andrée Jeglertz c'è anche la fidanzata dell'esterno della Lazio, Olivia Holdt. La classe 2001 grazie alle prestazioni con la maglia del Rosengård è riuscita a ottenere la tanto attesa chiamata della Danimarca. Non si tratta, però, della prima volta per lei. Dal 2021 sono 6 le presenze con la squadra del suo Paese, nel corso delle quali ha trovato anche la via del gol in un'occasione.