Lazio, si festeggia ancora! Luis Alberto: "Tutti insieme per raggiungere l'obiettivo" - FOTO

Dopo capitan Immobile è arrivato il momento di Luis Alberto. Anche lo spagnolo, come tanti altri compagni ha quando si è concluso il match della Lazio, ha dedicato un pensiero sui social alla vittoria di ieri contro il Sassuolo. E dopo aver pubblicato le foto di alcune esultanze di squadra su Instagram, ha aggiunto: "Tutti insieme per raggiungere l'obiettivo, una vittoria fondamentale per noi".

