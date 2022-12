Lazio, si lavora sulla terza amichevole: cambia la data e prende quota un'avversaria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio sta lavorando, proprio in questi giorni, sulla terza amichevole dopo quelle contro Galatasaray e Hatayspor. Contrariamente a quanto si pensasse in origine, la data da cerchiare sul calendario non dovrebbe essere il 20 dicembre, bensì il 22. Dall'edizione odierna de Il Messaggero, poi, arrivano indiscrezioni anche relativamente all'avversaria. Dopo aver parlato di Cadice e Almeria come squadre da tenere in considerazione, nelle ultime ore avrebbe preso quota la seconda pista, e dunque quella che vedrebbe Immobile e compagni affrontare il gruppo guidato da Cesc Rubí nei giorni precedenti a Natale.

