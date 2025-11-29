Lazio, si rivedono il Taty e Dele-Bashiru: Sarri ritrova risorse
La Lazio ritrova Dele-Bashiru e Castellanos. Finiti ai box rispettivamente a fine settembre e inizio ottobre a causa di due diverse lesioni muscolari, il centrocampista nigeriano e il centravanti argentino sono tornati a disposizione di Sarri, ritrovando il campo nel match di San Siro contro il Milan.
Al 62' della sfida, infatti, sul risultato di 1-0 per i rossoneri, Mau ha sostituito Boulaye Dia con il Taty, che non giocava dalla sfida casalinga contro il Torino dello scorso 4 ottobre; inserendo nello stesso slot, al posto di Vecino, anche Dele, reintegrato in lista Serie A in settimana e assente dal derby contro la Roma.
Per la Lazio si tratta di due recuperi cruciali che, in un momento così delicato della stagione e con l'infermeria sempre piena, assumono ancora più valore.