Lazio, Siani pazzo di Pedro: "È l'uomo in più, eleva tutta la squadra"

Nella trasmissione sul canale Twitch di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Fernando Siani si è espresso sulla nuova Lazio di Baroni, soffermandosi in particolare sulle qualità di Pedro e di Nuno Tavares. Ecco cosa ha detto nello specifico: “La Lazio ha un uomo in più, che è Pedro. Era sparito dai radar, in questa stagione ha già segnato 4 gol. Quante squadre possono contare su un giocatore che ha vinto 25 trofei in carriera, che ha giocato nelle migliori squadre al mondo e che ha l’umiltà di saper capire qual è il suo momento adesso nella storia del calcio, ovvero di giocare pochi minuti e di fare la differenza. È ancora un giocatore decisivo, ha una classe ineguagliabile. In questa Lazio così divertente, sbarazzina, spensierata, un signore del calcio come Pedro la eleva ancora di più. È la squadra più entusiasmante del campionato, crea continuamente e ha un allenatore meraviglioso. Un campione come lui mi esalta. Nuno Tavares ha fatto una giocata alla Theo Hernandez sul gol di Noslin. Quante squadre posso vantare dell’imprevedibilità della Lazio? Poche, forse l’Atalanta".