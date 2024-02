Lazio, Siani senza parole: "Sono stato a Formello. Devo dire che Lotito..."

Durante una diretta sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, il commentatore e giornalista Fernando Siani ha parlato di una sua visita a Formello che lo ha lasciato senza parole per la bellezza e la modernità del centro sportivo della Lazio. A stupirlo, in particolar modo, è stata la presenza del Lazio Lab, in cui a disposizione dei calciatori ci sono strutture sanitarie di alto livello:

"Sono stato a Formello, il centro sportivo della Lazio, un'altra squadra particolare che quest'estate ha cambiato tanto anche se a tradire sono stati quelli che sono rimasti da Ciro a Casale e anche un po' Romagnoli. Una squadra che ha perso un po' di entusiasmo, ma che mi ha colpito per il suo centro sportivo. Non sapevo avesse un centro sportivo così bello! Ma sono due le cose che mi hanno stupito particolarmente. La prima è che è incredibile, è modernissimo, vi giuro. Forse per partito preso vedendo anche l'atteggiamento di Lotito non me lo aspettavo, invece ha un centro sportivo incredibile molto più bello di altri che visititato in Europa. La seconda è una cosa bellissima di cui si parla zero: il Lazio Lab. La Lazio come il JMedical, come il Milan Lab, ha questo complesso sanitario dedicato ai giocatori, agli spotivi, alle famiglie degli sportivi con fisioterapisti, ortopedici, dentisti, oculisti. Penso sia una cosa da non sottovalutare. Questo per dire che magari è una socetà che non sa vendersi, all'esterno sempre un po' micragnosa, invece investe tanto sulle strutture".