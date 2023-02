Lazio, sindaco Gualtieri: "La targa di Lenzini verrà ripristinata. Non la passerete liscia"

L'ennesimo danneggiamento della targa del Parco Lenzini ha disgustato il mondo Lazio e non solo. Gli atti vandalici contro la memoria e il ricordo dell'ex presidente della Lazio Umberto Lenzini hanno minacciato e strappato ancora una volta i valori dello sport, quelli sani. Dopo la condanna dell'assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri è sceso in campo. Attraverso il proprio account Twitter, Gualtieri ha denunciato così l'atto di vandalismo: "Vergognosi i continui atti vandalici contro la targa che Roma ha doverosamente dedicato alla memoria di Umberto Lenzini. Verrà sempre ripristinata. Sporgeremo denuncia contro i responsabili, non la passeranno liscia".

Vergognosi i continui atti vandalici contro la targa che #Roma ha doverosamente dedicato alla memoria di #UmbertoLenzini. Verrà sempre ripristinata. Sporgeremo denuncia contro i responsabili, non la passeranno liscia. pic.twitter.com/8OwSbLssyG — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 24, 2023