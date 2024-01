Lazio, siparietto tra Inzaghi e Immobile: i tifosi si dividono - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finale di partita amaro all'Al-Awwal Park di Riad. La Lazio perde 3-0 contro l'Inter e vene eliminata dalla Supercoppa Italiana. Oltre alla prestazione scialba della squadra, però, ciò che ha attirato sul web molti tifosi laziali è stato il siparietto a fine partita tra Simone Inzaghi e Ciro Immobile. I due, oltre ad aver condiviso per anni la Lazio, il primo come allenatore e il secondo come giocatore, sono legati da una profonda amicizia che dopo il triplice fischio ha forse anche superato per un attimo il rammarico per la sconfitta. Il capitano biancoceleste, infatti, dopo aver incrociato il tecnico sul campo si è fermato per qualche istante a parlare con lui, provocando anche alcune risate. Delle immagini catturate dalle telecamere che stanno facendo il giro dei social e dividendo gli utenti di fede laziale. Alcuni, infatti, vedono solo uno scambio di parole tra due persone che hanno condiviso passioni ed emozioni per anni, altri scarsa professionalità da parte del giocatore. Posizioni opposte e irraggiungibili ma che in nessun modo cambiano l'esito della serata: la Lazio torna a Roma.