Lazio, Siviglia: "La Supercoppa mi riporta a quella di Pechino. La squadra di Sarri..."

La Lazio si prepara a presentare l'accordo con la Regione Lazio, marchio che sarà utilizzato sulle maglie per la...

WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO | 'VISITLAZIO.COM', LE PAROLE DI LOTITO E PELLEGRINI Si rinnova il connubio tra la Lazio e la Regione, dopo i precedenti del 2009 e del 2019. In vista della Supercoppa Italiana, che vedrà impegnata la Lazio dal 19 gennaio in semifinale contro l'Inter, il patron biancoceleste Claudio Lotito e il presidente della... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DI MARZIO: "FIRMATI I DOCUMENTI PER BASIC ALLA SALERNITANA" La Lazio saluta Toma Basic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista è pronto a unirsi alla Salernitana nella sessione invernale di calciomercato. In queste ore il presidente Lotito e il patron Iervolino hanno firmato i documenti per il prestito...