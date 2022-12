Lazio, Siviglia: "Romagnoli super acquisto. Luis Alberto e Sarri? Coesistere può essere..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 4 gennaio Lecce e Lazio si affronteranno nel ritorno in campo dopo quasi due mesi di assenza dai campi. Per i biancocelesti sarà l'occasione per restare aggrappato al treno Champions, per i salentini per mantere un distacco dalla zona retrocessione. A commentare il match, ma anche la situazione della Lazio, sua squadra per sei anni, è stato il doppio ex (sia come giocatore sia come allenatore) Sebastiano Siviglia, intervenuto ai microfoni di Radiosei:

LAZIO - "Luis Alberto è un giocatore raffinato, che ha delle visioni particolari. Tecnicamente non si discute, io discuto la sua continuità. vorrei, da un artista come lui, che manifestasse la sua arte più spesso. Se dovesse finire in Spagna, vorrebbe dire che sta pensando anche ad una nuova fase della sua vita. Lasciare la Lazio non è cosa facile. Sarri? Entrambi dovrebbero venirsi incontro, ma se non si riesce a farlo, è complicato coesistere. La squadra senza Luis Alberto ha acquisito una solidità che non aveva la scorsa stagione, ho la sensazione che si fatichi a segnare alla Lazio quando si difende con tutto l’organico. Ci sono tanti nuovi giocatori che hanno impattato bene con la realtà di Roma, penso a Provedel e Casale che venivano da contesti molto diversi. Casale ha qualità e prospettiva, che potrà ambire sicuramente alla Nazionale. La continuità è la chiave per convincere anche Mancini. Romagnoli è stato un super acquisto che dà grande solidità al reparto. Un terzino sinistro farebbe crescere notevolmente il pacchetto arretrato, ma Marusic ha fatto molto bene finora".

LECCE-LAZIO - "I salentini hanno una rosa molto fisica ed hanno ottenuto risultati importanti. Stava bene prima delle sosta, tatticamente ordinata con qualità. Strefezza su tutti, ma anche Banda che quando entra crea scompiglio con la sua velocità. La Lazio ha qualità, solidità e palleggio, tende a dominare l’avversario, deve fare attenzione alle ripartenze dei giallorossi. I biancocelesti hanno l’occasione per reastare agganciati al treno Champions”.