Lazio, Siviglia: "Squadra più fragile. Io? Non volevo la 13 di Nesta..."

Il periodo della Lazio è estremamente delicato: dalla sconfitta contro l'Atletico Madrid al match di questa sera contro l'Inter. I biancocelesti in campionato non possono più sbagliare. Per questo, ai microfoni di Notizie.com, ha parlato Sebastiano Siviglia, ex difensore, che ha dato un suo pensiero sulla situazione, ricordando anche il suo arrivo nella Capitale. Ecco le sue parole.

IL PERIODO DI FORMA - “Ora la Lazio ha qualche difficoltà in più rispetto alla passata stagione. Lì sì che era riuscita a trovare continuità di prestazioni. Ora non sono dentro Formello, quand’è così si fa sempre fatica a giudicare bene una situazione, ma c’è una sensazione di fragilità maggiore. Lo sta dicendo specialmente il percorso esterno, che non è stato dei migliori. Se manca qualche punto è da ricercare nelle gare fuori casa. Il percorso è più lento di quanto ci si aspettasse, le partite di Salerno e Verona testimoniano quest’aspetto. Manca qualche punticino, la Lazio ha il potenziale per poterli ottenere”.

IL SUO ARRIVO A ROMA - “Ho preso il 5 il primo anno in prestito, poi Lotito mi ha comprato definitivamente riscattandomi dal Parma. La scelta del numero 13? Me lo disse il magazziniere Walter Pela: ‘Devi prendere la 13!’. Dentro di me pensavo: ‘Non voglio questo carico di responsabilità in più, non scherziamo…’. Non era nelle mie idee, poi mi sono convinto. Ho grande rispetto per Nesta e per quello che ha fatto alla Lazio. Non volevo scimmiottare né lui, né Stam, un altro top di quegli anni. Ero concentrato soltanto nel fare bene il mio lavoro”.